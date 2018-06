Ramen barsten door haagbrand 28 juni 2018

02u31 0

In de Coenenstraat heeft gisteren een haag vuur gevat tijdens het verdelgen van onkruid. De brandweer was snel ter plaatse en kreeg de vlammen in geen tijd onder controle. Toch kon de haag zelf niet meer gered worden en ook een huis in de buurt liep wat schade op door de hitte. Het gaat om enkele gebarsten ramen. (VDBS)