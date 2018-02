Put Stationslaan gedicht 24 februari 2018

02u46 0

De wegverzakking aan de rotonde van de Stationslaan, de Sellaerstraat en de Luitenant Philippartstraat is gedicht. Door een onderspoeling onder het wegdek was een groot deel van de grond verschoven op de rotonde. Het wegdek liep daarbij beperkte schade op, maar bij de herstellingswerken door de gemeentediensten bleek dat de schade onder de straat een pak groter was. "Daarom hebben we Infrax opgetrommeld", zegt schepen van Openbare Werken Wim Mombaerts (Klaver/N-VA). "Wie vanuit het centrum van Melsbroek kwam, kon enkel links de rotonde oprijden. Vandaag (gisteren, red.) kon Infrax het probleem uiteindelijk oplossen en werd het gat volledig gedicht. Morgen (vandaag, red.) zal de rotonde dus opnieuw volledig vrij zijn." (RDK)