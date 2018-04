Procedureslag voor sociale woningen? 'ELK ZIJN HUIS' NAAR RAAD VAN STATE OMDAT 'DEN ACHTERGAEL' NJET KREEG ROBBY DIERICKX

19 april 2018

02u28 0 Steenokkerzeel 'Elk Zijn Huis' trekt naar de Raad van State en de provincie omdat het schepencollege geen groen licht geeft voor 75 sociale woningen op een perceel in de Lijsterlaan in Melsbroek. Een procedureslag rond het project Den Achtergael dreigt.

Al zeven jaar heeft de sociale huisvestingsmaatschappij Elk Zijn Huis plannen om 75 sociale woningen te bouwen op een perceel in de Lijsterlaan. Eind vorig jaar weigerde de gemeenteraad echter om enkele buurtwegen op de site af te schaffen en te verplaatsen, waardoor er geen bouwvergunning afgeleverd kon worden voor het project Den Achtergael. En voorlopig mag er dus ook niet gebouwd worden.





Opmerkelijk: alleen meerderheidspartij Open Vld stemde voor het project. Coalitiepartner Klaver/N-VA en de oppositiepartijen vinden het te grootschalig. "En dat terwijl het schepencollege - en dus ook Klaver/N-VA - in het verleden maar liefst zes keer haar akkoord gaf", zegt Karel Servranckx, voorzitter van Elk Zijn Huis. "Bovendien hebben we aan alle voorwaarden voldaan. Dat de gemeenteraad - en dan vooral Klaver/N-VA - plots tegen is, is onbegrijpelijk. Het is dan ook logisch dat we naar de deputatie van de provincie en de Raad van State stappen. Bij de provincie vragen we de vernietiging van de beslissing om de bouwvergunning te weigeren. Krijgen we daar gelijk, dan kunnen we zien welke gerechtelijke stappen we nog kunnen nemen. Via de Raad van State hopen we de gemaakte kosten in dit dossier terug te krijgen. We zijn ervan overtuigd dat we over de hele lijn gelijk zullen krijgen. Maar uiteindelijk zal het wel de gemeenteraad zijn die een beslissing over de buurtwegen moet nemen. Zonder die wijziging kan er geen bouwvergunning komen."





Niet op maat gemeente

Volgens schepen van Ruimtelijke Ordening Wim Mombaerts (Klaver/N-VA) werd Elk Zijn Huis meermaals gevraagd om het plan kleinschaliger te maken. "Het klopt ook dat er aanvankelijk verschillende akkoorden waren, maar uiteindelijk was er veel druk van de omwonenden", aldus Mombaerts. "We zijn zeker niet tegen sociale woningen, maar het moet op maar van de gemeente zijn. En dat is hier niet het geval."





Oppositiepartij Groen - van meet af aan tegenstander van het project - ligt niet wakker van de beroepsprocedures. "Met of zonder vernietiging door de Raad van State kan de gemeenteraad niet verplicht worden om de buurtwegen te wijzigen", klinkt het. "Zolang de raadsleden blijven luisteren naar de luide en duidelijke stem van de inwoners, blijft alles bij het oude en kan er geen vergunning komen."





Als de Raad van State Elk Zijn Huis gelijk geeft, dan bestaat de kans wel dat het punt over de buurtwegen opnieuw op de agenda van de gemeenteraad komt. Al zal dat hoogstwaarschijnlijk niet meer voor deze legislatuur zijn.