Politie flitst meer snelheidsduivels 10 juli 2018

Politiezone KASTZE (Kampenhout / Steenokkerzeel / Zemst) heeft in 2017 maar liefst 23.800 snelheidsovertredingen vastgesteld. Dat zijn er 5.300 meer dan het jaar voordien. "Het klopt dat we in 2017 meer verkeerscontroles hebben uitgevoerd, meerdere per week zelfs. Daarnaast hebben we ook een tiental vaste flitslocates waar we hardrijders betrappen", zegt Filip Van Steenbergen, waarnemend korpschef van de zone. "Overdreven snelheid en het reduceren van het aantal verkeersslachtoffers is een topprioriteit voor onze zone. We hopen dat we de komende maanden nog meer controles kunnen uitvoeren, maar dat zal in samenspraak moeten gebeuren met het nieuwe gemeentebestuur", aldus Van Steenbergen. (VDBS/SRB)