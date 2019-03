Parking gemeenteschool Piramide wordt na bouw 32 serviceflats heraangelegd Robby Dierickx

22 maart 2019

De parking van gemeenteschool Piramide in Steenokkerzeel zal na de bouw van de 32 assistentiewoningen van bouwpromotor Lead heraangelegd worden. De gemeente wilde de parking aanvankelijk pas aanleggen na de bouw van de dertien gemeentelijke serviceflats, maar dat project werd recent in de koelkast gestoken.

Al jaren zijn er klachten over de erbarmelijke staat waarin de parking aan gemeenteschool Piramide verkeert. De putten in de parking mogen de voorbije jaren dan wel verschillende keren tijdelijk opgevuld zijn, toch is het wachten op een grondige heraanleg. Die heraanleg zou er evenwel pas komen na de bouw van dertien gemeentelijke assistentiewoningen naast het huidige serviceflatcomplex De Zilveren Esdoorn. Maar recent besloot het schepencollege om dat project ‘on hold’ te zetten wegens te duur, een overaanbod aan assistentiewoningen en een te hoge werklast voor de bevoegde diensten.

“Dat betekent evenwel niet dat de heraanleg van de parking op de lange baan geschoven wordt”, zegt burgemeester Kurt Ryon (Klaver/N-VA). “We zullen het parkeerterrein vernieuwen zodra de 32 assistentiewoningen die momenteel door Lead gebouwd worden klaar zijn.”