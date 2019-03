Paradise City zoekt extra helpende handen bij verenigingen Robby Dierickx

25 maart 2019

11u41 0 Steenokkerzeel Paradise City, het festival in kasteeldomein Ribeaucourt in Perk dat dit jaar aan zijn vijfde editie toe is, roept verenigingen uit de omgeving op om op 5, 6 en 7 juli een handje te helpen bij de organisatie. Ook voor de opbouw en de afbraak zoekt het festival extra helpende handen.

Al jaren doet de organisatie een beroep op vrijwilligers en verenigingen om het festival vlot te laten verlopen, maar gezien de sterke groei – dit jaar worden 22.000 bezoekers verwacht – is er nood aan extra helpende handen. Paradise City krijgt er dit jaar immers een vierde podium bij. En daarom gaat de organisatie op zoek naar verenigingen die een handje willen helpen en tegelijkertijd hun clubkas willen spijzen.

Tijdens de opbouw en de afbraak van het festival krijgt elke vereniging een vrijwilligersvergoeding van 34 euro per persoon per gewerkte dag. Tijdens het festival is dat 30 euro. Elke persoon die komt helpen, krijgt ook afhankelijk van hoeveel dagen hij gewerkt heeft een dag- of combiticket voor het festival. Daarnaast geeft de organisatie nog enkele gadgets van Paradise City weg en wordt er elke dag eten voorzien.

Geïnteresseerde verenigingen kunnen contact opnemen met de organisatie via nick@paradisecity.be.