Paradise City strikt Laurent Garnier GROENSTE FESTIVAL GAAT VOOR GROTER TERREIN EN DRIE VOLWAARDIGE DAGEN ROBBY DIERICKX

28 februari 2018

02u32 0 Steenokkerzeel Niemand minder dan Laurent Garnier, een van 's wereld grootste technoproducers, zakt op zondag 1 juli naar Paradise City af. Het groenste festival van het land, dat opnieuw op kasteeldomein Ribaucourt neerstrijkt, telt dit jaar drie volwaardige festivaldagen en breidt zijn terrein uit. Verder wordt er gezocht naar nog meer ecologische maatregelen om de CO2-uitstoot te verlagen.

Kasteeldomein Ribaucourt wordt op vrijdag 29 juni, zaterdag 30 juni en zondag 1 juli weer omgetoverd tot een grote festivalweide. Vorig jaar duurde het festival voor het eerst drie dagen, al was de vrijdag eerder een 'aanloopje' naar het weekend. "Voor onze vierde editie gaan we naar drie volwaardige festivaldagen", zegt Dimitri Verschueren, die opnieuw de handen in elkaar slaat met Gilles De Dekker. "Vrijdagnamiddag trappen we het feestweekend af. Gezien we meer volk verwachten, gaan we het terrein ook uitbreiden. Hoe groot het precies zal worden, is afhankelijk van de ticketverkoop. Vorig jaar verwelkomden we over het hele weekend zo'n 12.500 bezoekers en was de zaterdag volledig uitverkocht. De kans dat we dit jaar meer volk aantrekken, is groot. Elke dag kunnen we 10.000 festivalgangers ontvangen."





Wereldtop

Ondertussen zijn ook de eerste namen bekend gemaakt. Met niemand minder dan Laurent Garnier halen Verschueren en De Dekker een wereldtopper in de technowereld naar Perk. "Zijn komst hebben we volledig te danken aan Gilles en aan de Silo Stage Host", aldus Verschueren. "De topdeejay had naar eigen zeggen verschillende aanvragen gekregen om in België te spelen, maar pikte alleen ons festival eruit. Hij gaf aan dat hij op een unieke locatie wilde spelen en gecharmeerd was door ons innovatief, ecologisch verhaal. Laurent Garnier zal het festival op zondagavond afsluiten." Verder zakken ook Bedouin, dj Koze, Red Axes en Romare naar Perk af. De andere ruim vijftig namen worden binnenkort bekendgemaakt.





Paradise City kreeg vorig jaar van A Greener Festival de op een na hoogste notering wat duurzaamheid betreft en viel in het verleden ook al meermaals in de prijzen voor haar ecologische inspanningen. Toch gaan Dimitri Verschueren en Gilles De Dekker ook nu weer op zoek naar nieuwigheden om de CO2-uitstoot te verlagen. "Al drie jaar voeren bedrijven een audit uit om na te gaan hoe we onze ecologische voetafdruk nog kunnen verkleinen", klinkt het. "Zo bekijken we of we dit jaar ons eigen water kunnen zuiveren en werken aan een eigen afvalwaterplan. Daarnaast worden alle andere bestaande maatregelen nog verbeterd opdat we nog minder CO2 uitstoten."





Kartonnen tenten

De ticketverkoop is inmiddels gestart. De Early Bird Tickets zijn beschikbaar via paradisecity.be/tickets en kosten 46 euro voor vrijdag, 56 euro voor zaterdag of zondag en 89 euro voor de drie dagen. Er zal opnieuw een ecologische camping met kartonnen tenten opgesteld worden.