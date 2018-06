Paradise City 'recycleert' tenten FESTIVALGANGERS KUNNEN IN ACHTERGELATEN EXEMPLAREN KAMPEREN ROBBY DIERICKX

15 juni 2018

02u44 0 Steenokkerzeel Sigarettenpeuken die gerecycleerd worden, slapen in een op een ander festival achtergelaten tent en een eigen waterzuiveringsinstallatie: het groenste festival van het land, Paradise City in Perk, is zowaar nog groener geworden. Van vrijdag 29 juni tot en met zondag 1 juli worden 20.000 bezoekers verwacht. Headliner is Laurent Garnier.

Vorig jaar ontving Paradise City de 'Highly Commended award' van A Greener Festival, waarmee de groene initiatieven beloond werden. Maar voor de vierde editie, die van vrijdag 29 juni tot en met zondag 1 juli op het Kasteeldomein Ribaucourt in Perk plaatsvindt, gaat de organisatie nog een stapje verder. De meest opvallende maatregel is ongetwijfeld diegene waarbij 250 tenten en ander kampeermateriaal zoals luchtmatrassen en slaapzakken van op andere festivals en kampen van jeugdbewegingen hergebruikt worden. "Heel wat kampeerders laten hun tent en heel wat andere spullen achter na een festivalweekend, terwijl al dat materiaal vaak slechts licht beschadigd geraakte of gewoon uit luiheid niet meegenomen werd", weet Dimitri Verschueren, die Paradise City samen met Gilles De Decker organiseert. "Die achtergelaten spullen haalden we op, herstelden en/of reinigden we om ze vervolgens vacuum te verpakken. Wie niet met zijn eigen tent naar onze camping komt, kan één van die 250 herbruikbare tenten en andere materialen huren voor slechts 5 à 10 euro naargelang de noden. Voorts draait de camping volledig op zonne-energie en wordt het afvalwater van de douches ter plaatse gezuiverd en vervolgens geloosd zonder schadelijke gevolgen voor de natuur."





Nog zo'n opvallende maatregel is de recyclage van sigarettenpeuken. "De voorbije jaren werd het prachtige kasteeldomein vervuild door sigarettenpeuken, maar daar hebben we nu de oplossing voor gevonden", aldus nog Verschueren.





Zak-asbakje

"Alle rokers krijgen aan de ingang een recycleerbaar zak-asbakje. Daarin kunnen ze de peuken gooien, om het zak-asbakje vervolgens te ledigen in grotere kartonnen asbakken. Dat afval wordt vervolgens gerecycleerd en verwerkt tot kunststoffen verbruiksmaterialen zoals... asbakken."





Daarnaast kiest het festival uitsluitend voor herbruikbare bekers en opteert men voor het eten voor biologisch afbreekbare potjes. Het openbaar vervoer en het carpoolen worden opnieuw aangemoedigd, er wordt gefilterd kraantjeswater geserveerd en delen van het decor worden herbruikt.





Ondertussen draait de ticketverkoop op volle toeren. Over het hele weekend gespreid verwacht de organisatie 20.000 bezoekers. "Onze line-up is met onder meer Joris Voorn en Laurent Garnier bijzonder sterk. In ons restaurant hebben we met Sang-Hoon Degeimbre (in 2016 nog chef van het jaar volgens Gault Millau, red.) een absolute topkok. Ook de locatie is een echte troef. Als het weer goed blijft, dan belooft het een echte topeditie te worden."