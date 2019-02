Paradise City krijgt voor vijfde verjaardag vierde podium Robby Dierickx

28 februari 2019

12u23 0 Steenokkerzeel Op vrijdag 5, zaterdag 6 en zondag 7 juli wordt in het domein van Kasteel Ribaucourt in Perk de vijfde editie van Paradise City georganiseerd. Voor die vijfde verjaardag krijgt het festival er een vierde podium bij. Inmiddels werden ook de eerste twaalf namen op de affiche gezet. Daarnaast blijft Paradise City een groen festival.

Het vierde podium krijgt een plek in het bos rond het kasteel. Voorts verandert er weinig aan het festival: de organisatie blijft kiezen voor een mix van de beste elektronische muziek en levert ook dit jaar een stevige inspanning om de ecologische voetafdruk zo beperkt mogelijk te houden. Zo kiest men opnieuw voor hernieuwbare energie, voornamelijk vegetarische maaltijden, herbruikbare bekers, gefilterd kraantjeswater en een camping met tweedehandstenten die op andere festivals opgehaald werden.

Ondertussen zijn ook de eerste twaalf artiesten bekend. &ME, Blond:Ish, Carista, Dixon, Eris Drew, dj Koze, Jan Blomqvist & band, John Talabot, Mim Suleiman & Esa, Mind Against, Motor City Drum Ensemble en Nu Guinea zakken begin juli naar Perk af. De ticketverkoop is inmiddels gestart. Een Early Bird-combiticket voor de drie dagen kost 99 euro. Met camping is het 119 euro. Vorig jaar werden bijna 20.000 bezoekers geteld.

Meer informatie op www.paradisecity.be.