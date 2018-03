Paaltjes en zitbanken tegen wildparkeerders op voetpad 17 maart 2018

Het schepencollege van Steenokkerzeel heeft op het voetpad voor de Golf in Melsbroek een tiental paaltjes en twee zitbanken geplaatst om het wildparkeren tegen te gaan. Automobilisten parkeerden hun wagen vaak op het voetpad, tot frustratie van voetgangers.





"We kregen de laatste tijd heel wat opmerkingen van voetgangers omdat ze het beu waren dat de doorgang op het voetpad voor de Golf in Melsbroek versperd werd", zegt schepen van Mobiliteit Wim Mombaerts (Klaver/N-VA). "Regelmatig gebruikten automobilisten het voetpad namelijk als parking. Ook tijdens het politieoverleg kwam de problematiek aan bod. Daarom hebben we binnen het schepencollege en samen met de lokale politie beslist om tien paaltjes op het voetpad te zetten. Op die manier kunnen er geen wagens meer staan. We hebben van de nood een deugd gemaakt door er ook twee zitbanken te plaatsen." (RDK)