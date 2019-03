Overstromingen 24 mei erkend als ramp RDK

15 maart 2019

De overvloedige regenval van 24 mei vorig jaar is erkend als ramp. De gemeente Steenokkerzeel werd die donderdagavond zwaar getroffen door overstromingen. Op basis van de vele schadeformulieren diende de gemeente een dossier voor erkenning door het rampenfonds in en dat werd zopas goedgekeurd. Inwoners die een schadeformulier indienden, zullen door de gemeente gecontacteerd worden. Wie dat nog niet deed, kan tot 31 mei zo’n formulier invullen via https://overheid.vlaanderen.be/rampenfonds.