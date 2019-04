Oplichters proberen ondernemers geld af te troggelen RDK

17 april 2019

14u22 6

Het schepencollege van Steenokkerzeel waarschuwt ondernemers voor een e-mail over een advertentie in de Internet Gemeentegids. In de mail zit een offerte voor een ongevraagde advertentie waarmee de aannemers gevraagd wordt om te betalen voor reclame op www.internetgemeentegids.be. De gemeente benadrukt dat het om malafide praktijken gaat en roept de ondernemers op om niet in te gaan op de betalingsverzoeken. De Internet Gemeentegids heeft immers niets te maken met de online ondernemersgids op de gemeentelijke website. Een vermelding in die laatste gids is namelijk volledig gratis.