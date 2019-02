Ook Steenokkerzeel stapt in grote zwaluwverhuisoperatie luchthaven Robby Dierickx

01 februari 2019

09u33 0 Steenokkerzeel Na Zaventem stapt nu ook buurgemeente Steenokkerzeel in de grote zwaluwverhuisoperatie van de luchthaven. Zowat 250 zwaluwen vormen er een gevaar voor het vliegverkeer en moeten verhuizen naar kunstnestkastjes aan bedrijfsgebouwen en woningen in de buurt. Steenokkerzeelnaars die willen helpen, kunnen zich vanaf nu kandidaat stellen.

Aan de voormalige brandweerkazerne Noord van Brussels Airport bevindt zich nog een grote kolonie zwaluwen. Omwille van veiligheidsredenen – de luchtacrobaten vormen een gevaar voor het vliegverkeer – en renovatie- en nieuwbouwwerken moet de huiszwaluwenkolonie binnen enkele jaren verhuizen. In Zaventem is het voornamelijk de vereniging Kille Meutel Vogelvrienden die de verhuisoperatie coördineert, met steun van de gemeente, de luchthaven, Pro Natura en het Regionaal Landschap Brabantse Kouters. In de gemeente werden op verschillende plaatsen kunstnestkastjes opgehangen en zullen vanaf maart via een mp3 lokroepen de lucht ingestuurd worden in de hoop de zwaluwen die terugkeren uit warmere oorden weg te houden van hun vertrouwde nesten op de luchthaven.

Peters en meters

Maar nu stapt dus ook de gemeente Steenokkerzeel mee in het project. Samen met Natuurpunt Mavist wordt een oproep naar bewoners van de Stationslaan, de Sellaerstraat en omliggende straten in Melsbroek gelanceerd om peters en meters te vinden voor de verhuisoperatie. Geïnteresseerden kunnen een kunstnestkastje onder hun dakgoot laten ophangen. Een hoogtewerker zorgt voor een deskundige plaatsing en voor regelmatige onderhoudsbeurten van de kunstnesten en mestplankjes. Kandidaten kunnen zich tot 15 februari aanmelden op de milieudienst of bij Regionaal Landschap Brabantse Kouters.