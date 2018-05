Ook provincie weigert bouwvergunning Elk Zijn Huis 26 mei 2018

02u58 0 Steenokkerzeel Sociale huisvestingsmaatschappij Elk Zijn Huis bijt in het zand voor het project Den Achtergael in Melsbroek. De provincie volgt de gemeente, die de bouwvergunning eind vorig jaar al weigerde.

Elk Zijn Huis wil in de Lijsterlaan 75 sociale woongelegenheden bouwen. In een eerste fase denkt men aan 45 woningen en 13 appartementen. Maar via een wisselmeerderheid besloot de gemeenteraad om de noodgedwongen verplaatsing van een buurtweg te weigeren, waardoor ook geen bouwvergunning afgeleverd kon worden. Tegen dat laatste tekende Elk Zijn Huis beroep aan bij de provincie, maar die geeft de gemeente nu gelijk. De deputatie bevestigt immers de weigering van de bouwvergunning. "In principe kan de sociale huisvestingsmaatschappij hier nog beroep tegen aantekenen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen", zegt burgemeester Kurt Ryon (Klaver/N-VA). "Daarnaast trok Elk Zijn Huis ook naar de Raad van State om het dossier er alsnog door te krijgen. We zullen moeten wachten op een uitspraak van die Raad."





In beroep

Het dossier zorgde in het verleden voor onenigheid in het schepencollege. Open Vld is voor het project, terwijl Klaver/N-VA het te grootschalig vindt. Overleg tussen het gemeentebestuur en Elk Zijn Huis leverde niets op. Of de sociale huisvestingsmaatschappij in beroep gaat bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen is nog onduidelijk. (RDK)