Onkruid rond voetbalvelden FC Melsbroek tot meter hoog 03 juli 2018

Het onkruid rond de voetbalvelden van FC Melsbroek staat dezer dagen tot een meter hoog. Ook tussen de beplanting op de geluidsbermen achter de doelen tiert het onkruid welig. Groen wil dat er snel ingegrepen wordt om te vermijden dat ook de voetbalvelden zelf vol onkruid komen te staan. Volgens de gemeente is een oplossing in de maak.





"Het onkruid rond het derde veld van FC Melsbroek staat zo'n meter hoog", zegt Patrick Debeyter van oppositiepartij Groen. "We hebben de gemeente al meermaals gevraagd om in te grijpen. Vergeefs. Als er niet snel opgetreden wordt, staan de voetbalvelden binnen enkele weken ook vol onkruid. En dat terwijl de gemeente net geld geeft om de terreinen te onderhouden."





Volgens schepen van Openbaar Groen Jerry Casier (Open Vld) is de site momenteel niet bereikbaar. "De toegangsweg naar het voetbalcomplex wordt momenteel heraangelegd. Zodra die werken klaar zijn, kunnen de INL-onderhoudsploegen opnieuw door. Dat zou een dezer dagen het geval moeten zijn."





Volgens Groen is het voetbalcomplex ook via de trage weg aan de Phillipartstraat bereikbaar, maar schepen Casier wil de onderhoudsploeg niet zomaar via die 'onofficiële' weg sturen.





(RDK)