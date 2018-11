Omwonenden luchthaven liggen wakker... door feestende luchtverkeersleiders Robby Dierickx

08 november 2018

15u35 4 Steenokkerzeel Zijn het niet de vliegtuigen, dan is het wel een stevig feestje bij Belgocontrol dat de inwoners van Steenokkerzeel uit hun slaap houdt.

De luchtverkeersleiding had wat te vieren: de twintigste verjaardag enerzijds, en de nieuwe naam ‘Skeyes’. Dat werd dan ook stevig gedaan in een tent op de parking. Té stevig, want heel wat omwonenden klaagden over lawaaioverlast. En volgens de gemeente was er geen vergunning om luide muziek te draaien.

De lokale politie kreeg heel wat oproepen, maar mocht niet optreden. “Belgocontrol bevindt zich op het luchthavendomein”, legt korpschef Filip Van Steenbergen uit. “De luchthavenpolitie is wel ter plaatse gegaan en heeft gevraagd om de muziek wat stiller te zetten.”

Omstreeks 23.30 uur waren de problemen dan ook van de baan, al krijgt het incident mogelijk nog een staartje. Volgens burgemeester Kurt Ryon (Klaver/N-VA) had Belgocontrol immers geen vergunning aangevraagd om na 22 uur luide muziek te spelen. “Als jeugdbewegingen zich aan verplichtingen moeten houden met betrekking tot lawaai na 22 uur, dan moet een instantie zoals Belgocontrol dat ook doen”, klinkt het. “We zullen nu in ieder geval bekijken hoe zoiets in de toekomst vermeden kan worden.”

Skeyes bevestigt intussen dat de politie ter plaatse kwam, en geeft toe dat er geen toelating voor luide muziek na 22 uur aangevraagd werd. “Volgens onze metingen zaten we steeds tussen de 90 en 95 decibel”, zegt woordvoerder Dominique Dehaene. “Overdag is dat geen probleem, maar na 22 uur heb je daar inderdaad een vergunning voor nodig. Vanavond (donderdag, red.) staat opnieuw een evenement gepland, maar daar komt minder volk op af en bovendien zal de muziek minder luid staan. En we hebben iemand ingeschakeld die het geluid voortdurend zal meten.”