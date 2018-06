Oefenen voor fietsexamen kan nu heel jaar door 12 juni 2018

Leerlingen van alle basisscholen in groot-Steenokkerzeel zullen hun fietsexamen voortaan op een permanent parcours afleggen. In plaats van elk jaar losse papieren op te hangen, koos de gemeente voor vaste paaltjes met bordjes om het parcours aan te duiden. "Hierdoor kunnen de scholen allemaal hetzelfde parcours gebruiken voor het fietsexamen", zegt burgemeester Kurt Ryon (Klaver/N-VA), die bevoegd is voor onderwijs. "Ook onze kinderen hebben de mogelijkheid om 365 dagen per jaar te oefenen en zich zo op een veilige manier met hun fiets in het verkeer te begeven."





Het parcours blijft namelijk een heel jaar lang staan. Ook buiten de schooluren kunnen de kinderen er met andere woorden op oefenen.