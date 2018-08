Nutsmaatschappijen starten maandag met werken op N227 24 augustus 2018

Met het oog op de aanleg van vrijliggende fietspaden op de Tervuursesteenweg tussen Perk en Boekt starten nutsmaatschappijen maandag al met hun werken. Over een afstand van 1,7 kilometer worden nieuwe nutsleidingen aangebracht. Die werken zullen veertig werkdagen in beslag nemen. Het verkeer kan heel die tijd wel gewoon in beide richtingen over de steenweg rijden. Eind oktober start een aannemer vervolgens met de aanleg van de fietspaden. Verwacht wordt dat er acht maanden nodig zijn om de werken klaar te krijgen. Wie van Perk naar Elewijt wil, moet een omleiding van een vijfhonderdtal meter volgen. Verkeer van Elewijt naar Perk blijft wel heel de tijd mogelijk. (RDK)