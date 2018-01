Negen verenigingen organiseren dertiende Perks Winterfeest 02u30 0

Voor de dertiende keer vindt vandaag in het centrum van Perk het Perks Winterfeest plaats. Opnieuw scharen negen verenigingen zich achter de organisatie van het evenement in de Kerkdreef ter hoogte van het kerkhof.





De inwoners van Perk en omliggende gemeenten kunnen er vanavond genieten van muzikale optredens, een winterbarbecue, verschillende drankstandjes en een gezellig kampvuur. Om 18.30 uur wordt het startschot gegeven met het kinderkampvuur, dat begeleid wordt door de leiding van de Chiro en de scouts. Nadien staat de jonge brassband Per Cupro Lite op het podium. Traditiegetrouw wordt de muzikale avond afgesloten met een optreden van Rony King Entertainment, die heel wat ambiancemuziek brengt. Tussendoor kunnen de aanwezigen genieten van een hapje en een drankje en kunnen ze elkaar een gelukkig Nieuwjaar wensen.





De organisatie ligt ook dit jaar weer in handen van negen verenigingen: Scouts, Chiro, Fanfare, KVLV, Gezinsbond, oud-leiding De Wolven en Pollette, Koor Andante en De Lege Vaten. (RDK)