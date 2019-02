Natuurpunt vraagt oplossing Vogelzangvijver na nieuwe vervuiling door de-icing luchthaven Robby Dierickx

22 februari 2019

14u33 0 Steenokkerzeel Natuurpunt MaViSt (Machelen-Vilvoorde-Steenokkerzeel) wil dat er een definitieve oplossing komt voor de systematische vervuiling van de Vogelzangvijver in het Floordambos in Melsbroek. De voorbije weken rook het water naar een chemisch product, dat afkomstig bleek van de luchthaven. Het ging om een product om de vliegtuigen ijsvrij te maken.

“Ruim twee weken geleden namen we een chemische geur waar en stond er ook schuim op de Vogelzangvijver”, zegt Daniël Poesmans van Natuurpunt. “Het was zelfs zo erg dat de zwanen en de eenden de vijver ontvluchtten. Uiteindelijk bleken de geur en het schuim afkomstig van het product dat door de luchthaven gebruikt wordt om de vliegtuigen ijsvrij te maken. In het verleden zorgde dat product ook al verschillende keren voor problemen.”

Nochtans beschikt de luchthaven zelf over een bufferbekken, maar dat blijkt niet te volstaan om al het vuile water van Brussels Airport op te vangen. “We hopen dan ook dat er eindelijk een definitieve oplossing voor het probleem komt”, aldus nog Poesmans. “De situatie mag nu dan wel al een pak beter zijn dan jaren geleden, toen de vijver nog de niet mis te verstane naam van ‘stinkvijver’ droeg, toch zit er nog veel vuiligheid in.”

Marleen Ral (Klaver/N-VA), milieuschepen in Steenokkerzeel, zegt dat er op termijn een oplossing komt. “Maar we zitten momenteel nog in de embryonale fase”, klinkt het. “In een eerste fase willen we met alle betrokken partijen rond de tafel zitten om op die manier tot een actieplan te komen.”

Inmiddels zijn de chemische geur en het schuim opnieuw verdwenen uit de Vogelzangvijver en daagden de zwanen en de eenden opnieuw op.