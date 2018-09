Nachtploeg DHL staakt wegens slecht werkklimaat 07 september 2018

02u47 0 Steenokkerzeel De nachtploeg van DHL Aviation heeft al twee nachten op rij geweigerd te werken. Het personeel hekelt het slechte werkklimaat in het nieuwe gebouw op Brucargo en vraagt een loonsverhoging. De dagploeg ging wel gewoon aan de slag.

Volgens de socialistische vakbond BBTK voelen werknemers zich niet goed in hun vel. Zo laat de luchtkwaliteit in het nieuwe gebouw volgens BBTK te wensen over, krijgen werknemers weinig respect van leidinggevenden en blijven de jobs fysiek zwaar ondanks beloftes van de directie voor meer automatisering. "De werknemers vragen ook een nachtpremie van 25 procent, terwijl dat nu nog 20 procent is", zegt vakbondsafgevaardigde Connie Vandenbosch. "Daarnaast willen ze een vergoeding voor het woon-werkverkeer aangezien er 's nachts geen openbaar vervoer is."





In de nacht van woensdag op donderdag werd er al een eerste keer onderhandeld met de directie, maar die gesprekken leverden niets op. Gisteravond zaten directie en vakbonden opnieuw rond de tafel. Zonder BBTK echter. "We weigeren nog te onderhandelen met een directie zonder mandaat", klonk het daar. Het resultaat van de vergadering was gisteravond nog niet bekend. En dus werd er afgelopen nacht opnieuw gestaakt. (RDK)