Na ontdekking bedwants: 40 asielzoekers kunnen woensdag terugkeren naar 127bis Robby Dierickx

22 maart 2019

16u13 0 Steenokkerzeel Volgende week woensdag kunnen de veertig asielzoekers die vorig weekend door de invasie van de bedwants geëvacueerd werden uit repatriëringscentrum 127bis terugkeren naar hun kamers. De komende dagen worden nog enkele kieren tussen de bedden behandeld, maar de voornaamste problemen zijn opgelost.

Op vrijdag 15 maart trokken enkele bewoners naar de directie van het repatriëringscentrum in Steenokkerzeel omdat ze verschillende rode bultjes op hun lichaam hadden. Al snel bleken die wondjes afkomstig van de bedwants, een insect van amper een halve centimeter groot. Uit voorzorg werd een volledige vleugel ontruimd. Veertig asielzoekers werden overgebracht naar de gesloten centra in Brugge, Merksplas en Caricole in Steenokkerzeel. Zondag kwam een verdelgingsfirma naar 127bis om de hele vleugel te ontsmetten. Vrijdag vond een inspectie plaats om na te gaan of de bedwantsen verdwenen zijn.

De voornaamste problemen lijken achter de rug. “De firma stelt wel voor om preventief nog een aantal kieren tussen de bedden in de slaapkamers te behandelen”, zegt Geert De Vulder van de Dienst Vreemdelingenzaken. “Na overleg met de firma werd beslist dat de kamers in de getroffen vleugel vanaf volgende week woensdag opnieuw in gebruik genomen kunnen worden.”