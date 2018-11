Na 57 jaar bergt Frans Buelens (82) dirigeerstokje op Harmonie Sint-Rumoldus neemt afscheid van boegbeeld Robby Dierickx

16 november 2018

12u32 2 Steenokkerzeel De harmonie Sint-Rumoldus uit Steenokkerzeel moet na 57 jaar op zoek naar een nieuwe dirigent. De 82-jarige Kortenbergenaar Frans Buelens heeft zijn dirigeerstokje immers na zes decennia opgeborgen. “Hoewel ik het nog bijzonder graag deed, noopt mijn leeftijd me tot stoppen. Bovendien heeft de harmonie nood aan verjonging”, klinkt het bij de befaamde dirigent.

Het tweedaags concert ‘Een leven vol muziek’ van afgelopen weekend in gemeenschapscentrum De Corren in Steenokkerzeel was ongetwijfeld één van de meest speciale uit de nochtans rijkgevulde muziekcarrière van Frans Buelens. Het concert van de harmonie Sint-Rumoldus betekende namelijk het afscheid van de dirigent. En dat nadat hij de muzikanten maar liefst 57 jaar dirigeerde. “Het waren twee fantastische optredens”, blikt de 82-jarige Kortenbergenaar nog even terug naar vorig weekend. “Veel (oud-)muzikanten kwamen me bedanken en ik heb enorm veel voldoening gekregen van mijn slotoptreden.”

Frans Buelens werd in 1961 dirigent van de harmonie Sint-Rumoldus en was op dat moment al jarenlang actief in de muziekwereld. Zo ging hij als 10-jarige naar de muziekschool in Laken, om vervolgens aan het Brussels Conservatorium voor dirigent te studeren. Nadien was hij onder meer als dirigent actief bij de Muziekkapel van het leger, maar ook bij fanfares en harmonieën in Sterrebeek, Duisburg en Moorsel. “Op mijn 25ste werd ik door de leden van Harmonie Sint-Rumoldus gevraagd om hen te dirigeren”, aldus nog Frans. “Ik mag dan wel bij verschillende harmonieën actief geweest zijn, toch blijft die van Steenokkerzeel de meest speciale. Vooral de vriendschap zal ik er nooit vergeten. Ik heb er heel wat mooie momenten gekend, al waren er ook wat mindere tijden. Zo daalde ons ledenaantal op een bepaald moment zienderogen. We vonden maar geen nieuwe muzikanten, tot er plots een ommekeer kwam en heel wat jongeren zich aansloten. Vandaag tellen we opnieuw zestig muzikanten, een gezonde mix van jong en wat ouder.”

Zelf concerten bijwonen

Maar nu is er dus een einde gekomen aan een lange, mooie periode als dirigent. “Vooral de leeftijd ligt aan de basis van mijn vertrek. Als 82-jarige gaat het immers niet meer zo vlot als vroeger. Bovendien vind ik dat het tijd is om de fakkel aan de jongere garde door te geven. Of ik het dirigeren zal missen? Door naar voldoende concerten en optredens te gaan kijken, zal ik geen tijd hebben om eraan te denken (lacht). Dit weekend staan er trouwens al heel wat optredens gepland en dat zal de komende weken niet veranderen.”

Samen met Frans Buelens nam ook voorzitter Karel Servranckx – de gewezen burgemeester van Steenokkerzeel – afscheid van de harmonie. “32 jaar heb ik het voorzitterschap gedragen en ik heb altijd gezegd dat ik zou stoppen wanneer Frans zijn dirigeerstokje zou opbergen. Wist ik veel dat hij het zo lang zou trekken (lacht). Neen, we vinden dat het tijd is om de leiding door te geven aan de jongere generatie.”

Wie de nieuwe dirigent van Sint-Rumoldus wordt, is nog niet geheel duidelijk.