Met 20.000 puffen, zweten en dansen ECOLOGISCH DANCEFESTIVAL PARADISE CITY BREEKT RECORD ROBBY DIERICKX

02 juli 2018

02u34 0 Steenokkerzeel Puffen, zweten, maar toch vooral dansen. De snikhete vierde editie van Paradise City heeft afgelopen weekend 20.000 bezoekers naar Perk gelokt. Die genoten van headliner Laurent Garnier, én hadden veel aandacht voor het milieu. "Dat ecologische aspect nemen we zeker mee naar huis."

De vierde editie van Paradise City was niet alleen de grootste, maar meteen ook de warmste. Met temperaturen tot boven de dertig graden, was het bakken en braden op de festivalweide op het idyllische kasteeldomein Ribaucourt in Perk. Ruim 20.000 zwetende lijven gingen er op en neer op de beats van onder meer Laurent Garnier en Joris Voorn. Die bezoekers moesten uiteraard wel flink hun voorzorgen nemen. "We proberen zoveel mogelijk te drinken", zegt Mathias Cooyman uit Antwerpen. "Voorts is het ook belangrijk om regelmatig de schaduw op te zoeken. Op het festivalterrein vind je gelukkig voldoende bomen, maar op de camping was het echt wel afzien. Daar is amper schaduw, waardoor het in de tent bijzonder warm was."





Ook de organisatoren hadden maatregelen genomen om de bezoekers te verfrissen. Zo werd gratis drinkwater uitgedeeld en werden er extra parasols geplaatst in de Comfort Zone. Enkele bezoekers die afkoeling zochten in de vijvers, werden wel prompt van het festivaldomein verwijderd.





Het meest ecologische festival van ons land - en misschien wel tot ver voorbij de landsgrenzen - was dit jaar zo mogelijk nog groener dan voorheen. Zo werden op de camping tenten geplaatst die op andere festivals achtergelaten werden. Voorts werden sigarettenpeuken gerecycleerd en stond er een eigen waterzuiveringsinstallatie. "Het ecologische aspect nemen we echt wel mee naar huis", zegt Bernd Van Roosendael uit Mechelen. "We hebben er trouwens ook bewust voor gekozen om met de bus naar het festival te komen. Door hier zo zwaar in te zetten op ecologie, worden de bezoekers aangespoord om zelf ook aan het milieu te denken."





Recycleerbare asbak

"Daar waar je op andere festivals peuken op de grond gooit, kon je ze hier in een recycleerbare asbak dumpen", vult Mathias Cooyman aan. "Normaal ben ik niet echt met de staat van ons milieu bezig, maar dankzij deze sensibilisering van de organisatie ga je er toch stil bij staan dat het beter kan."





Ook over het festival zelf was de Antwerpenaar bijzonder tevreden. "Het is niet te groot, heeft een fantastische omkadering en de perfecte muziek om te chillen en te dansen", aldus Mathias. "En ook de locatie op dit kasteeldomein is uniek. Een festival met ongetwijfeld een fantastische toekomst."