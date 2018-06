Maria Peeters blaast honderd kaarsjes uit 29 juni 2018

In woonzorgcentrum Floordam in Melsbroek heeft het schepencollege van Steenokkerzeel onlangs Maria Peeters in de bloemetjes gezet. Zij mocht honderd kaarsjes uitblazen.





Maria is geboren in Diegem, waar ze tot haar 94ste gewoond heeft. In de Machelse deelgemeente staat ze nog steeds bekend als 'Maria van den drukker'. Al in haar tienerjaren hielp ze haar vader in de drukkerij in Diegem. In 1971 nam ze de drukkerij over, waar ze jarenlang met haar schoonzoon Herman in werkte.





Bijna twintig jaar later, op haar 71ste, liet ze de zaak over aan haar kleinzoon Hans, al hielp ze hem nadien nog lange tijd. Maria kreeg één dochter, twee kleinzonen en heeft ondertussen ook twee achterkleinkinderen.





