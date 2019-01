Man zwaargewond na frontale klap op Haachtsesteenweg Robby Dierickx

08 januari 2019

13u02 0 Steenokkerzeel Bij een verkeersongeval op de Haachtsesteenweg in Melsbroek is een man dinsdagmiddag zwaargewond geraakt. Hij reed in een Renault Kangoo en werd frontaal aangereden door een Range Rover die om een nog onduidelijke reden plots van zijn baanvak afweek. De bestuurder van de Kangoo werd afgevoerd naar het ziekenhuis, de chauffeur van de Range Rover geraakte niet gewond.

Het ongeval gebeurde om 11.50 uur op de Haachtsesteenweg tussen het kruispunt met de Stationslaan en het kruispunt met de Luchthavenlaan. De bestuurder van een Range Rover reed in de richting van Machelen en week plots van zijn baanvak af, waardoor hij over de witte lijn reed en op het baanvak richting Steenokkerzeel terecht kwam. De bestuurder van een Renault Kangoo kon de frontale botsing niet meer vermijden en knalde pal op de Range Rover. Door de hevige klap zat de man gekneld in zijn voertuig. “Hij moest door de brandweer bevrijd worden en werd met zware verwondingen aan de armen en de benen afgevoerd worden naar het UZ in Jette”, zegt Filip Van Steenbergen van de politie; “De bestuurder van de Range Rover liep als bij wonder geen verwondingen op.”

Waarom die laatste plots van zijn baanvak afweek, is nog onduidelijk. Beide bestuurders legden een negatieve ademtest af.

Door het ongeval was de Haachtsesteenweg anderhalf uur lang afgesloten tussen de Stationslaan en de Luchthavenlaan. Daardoor moesten ook bussen van De Lijn tijdelijk een omleiding volgen. Om 13.20 uur werd de weg vrijgemaakt.