Mail naar agent redt mishandelde vrouw

23 november 2018

12u52 0 Steenokkerzeel Een dertiger uit Steenokkerzeel riskeert 12 maanden cel met probatie-uitstel voor partnergeweld.

De man, die kampte met een alcoholprobleem, had zijn vriendin leren kennen in Sint-Alexius. De twee startten een relatie maar al snel rezen er problemen. Zo dronken beiden veel teveel met talloze ruzies tot gevolg. Bij een van de ruzies sloeg hij haar meermaals. Het slachtoffer stuurde hierop een mail naar een bevriende agent die meteen zijn collega’s richting de woning stuurde. Daar konden ze meteen vaststellen dat de vrouw een joekel van een blauw oog had net als een gescheurde oorlel en verwondingen aan de kaak. “Ik had er niet op mogen kloppen. Ze haalde echt het bloed van onder mijn nagels uit”, gaf hij ter zitting toe. Uitspraak op 13 december.