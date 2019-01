Maatregelen om mobiliteitsproblemen bij wandeltocht te vermijden Robby Dierickx

09 januari 2019

14u58

Het schepencollege, de lokale politie en het bestuur van wandelclub De Houtheimstappers nemen komende zondag maatregelen om mobiliteitsproblemen tijdens de jaarlijkse wandeling in en rond Steenokkerzeel te vermijden. Vorig jaar was er heel wat mobiliteits- en parkeeroverlast.

Nu zondag start de wandeltocht opnieuw aan zaal De Molekens in de Wambeekstraat in Steenokkerzeel. Om te voorkomen dat de problemen van vorig jaar zich herhalen, zaten het schepencollege, de politie en het bestuur van De Houtheimstappers rond de tafel. Er werd beslist om een parkeerlus te voorzien rond de startplaats. Concreet zal er in die lus van 6 tot 19 uur eenrichtingsverkeer gelden en eveneens een parkeerverbod aan één zijde van de weg. Een bepaald deel van de Wambeekstraat zal zondag alleen voor de bewoners toegankelijk zijn.

De politie zal zondag de nodige controles doen om eventuele foutparkeerders te beboeten.