Maart telde één inbraak per dag EXTRA PATROUILLES MOETEN PROFESSIONELE BENDE STOPPEN ROBBY DIERICKX

05 april 2018

02u28 0 Steenokkerzeel Een professionele dievenbende heeft vorige maand liefst dertig woninginbraken gepleegd in de politiezone KASTZE. Dat zijn er dubbel zoveel als normaal in maart. Er worden nu extra patrouilles ingezet.

"Normaal tellen we in maart tussen de tien en twintig woninginbraken", zegt Filip Van Steenbergen, korpschef van de politiezone KASTZE (Kampenhout, Steenokkerzeel, Zemst). "Maar vorige maand liep dat op tot dertig inbraken. Opvallend, want normaal gezien zakt het aantal woninginbraken na de donkere wintermaanden. Maar dit jaar is dat dus niet het geval. Integendeel: in de voorbije wintermaanden hebben we zelfs nooit meer dan dertig inbraken per maand gehad."





De piek van vorige maand valt volgens de korpschef toe te schrijven aan de terugkeer van een professionele dievenbende. "We zien dat ook aan het lage aantal inbraakpogingen", legt hij uit. "Normaal tellen we veel meer pogingen en minder effectieve inbraken. Maar vorige maand slaagden de dieven er telkens in om binnen te breken. Bovendien hebben we in maart geen enkele inbreker kunnen vatten, terwijl we daar normaal gezien wel in slagen. In de voorbije twee jaar waren er een pak minder professionele inbrekers actief in onze politiezone, maar nu lijkt het erop dat ze teruggekeerd zijn. We zitten nog niet aan de cijfers van 2015, toen er in sommige maanden zestig inbraken genoteerd werden. Maar die dertig in maart kunnen ook al tellen."





Dieven op de fiets

Volgens de lokale politie is de bende vooral in Steenokkerzeel, Eppegem, Hofstade en Elewijt actief. De inbraken gebeuren meestal tussen 20 uur en 22.30 uur. Mogelijk verplaatsen de daders zich met de fiets. "We willen alle inwoners oproepen om elke verdachte handeling zeker te melden", vervolgt Van Steenbergen. "We merken dat dit de laatste tijd niet altijd het geval is. Deze week kregen we na een inbraak nog te horen dat een buur de dader op het dak van een aanpalend huis had zien staan, koevoet in de hand. Maar toch werden we niet gealarmeerd. Op die manier is het voor ons uiteraard bijzonder moeilijk om de daders te vatten."





Naast de oproep om verdachte handelingen sneller door te geven, gaat de politie ook meer patrouilles op pad sturen. "Er zijn zelfs agenten die normaal niet moeten werken, maar die zich toch spontaan aangeboden hebben om mee op patrouille te gaan. Op die manier hopen we deze professionele dievenbende snel te kunnen oprollen", besluit de korpschef.