Luchthaven start bouw spottersplatformen 26 januari 2018

02u33 0 Steenokkerzeel Brussels Airport is deze week gestart met de bouw van twee spottersplaatsen: één ter hoogte van transitcentrum Caricole in Steenokkerzeel en één in de buurt van speelveld 'Het Vliegbos' in Nossegem. Verwacht wordt dat de spotters er in de lente al gebruik van kunnen maken.

Terwijl rond heel wat Europese luchthavens speciale plaatsen voor spotters zijn, moeten vliegtuigspotters rond Zaventem zelf op zoek gaan naar het ideale plekje om een kiekje te maken. Dat leidde in het verleden al tot problemen, toen er vanop de graven op het kerkhof van Steenokkerzeel foto's getrokken werden. Voorts vlogen spotters regelmatig op de bon omdat ze hun wagen foutief parkeerden. Maar daar maakt de luchthaven nu komaf mee, want deze week is men gestart met de bouw van twee spottersplatformen.





Parking

Het eerste komt ter hoogte van transitcentrum Caricole in Steenokkerzeel, het tweede wordt aan 'Het Vliegbos' in Nossegem gebouwd. Het gaat om verhoogde platformen zodat de spotters een goed zicht op de luchthaven en de opstijgende en landende vliegtuigen hebben.





De plannen kwamen voort uit een enquête die enkele jaren geleden door 1.700 vliegtuigliefhebbers ingevuld werd. Naast de spottersplatformen komen er ook informatieborden over de luchthaven. In Steenokkerzeel worden speciaal voor de spotters extra parkeerplaatsen op de huidige parking van het transitcentrum aangelegd.





Verwacht wordt dat alle werken in de loop van de lente afgerond zullen zijn. (RDK)