Luchthaven komt uitbreidingsplannen toelichten 20 januari 2018

02u36 0 Steenokkerzeel Brussels Airport geeft woensdag uitleg in GC De Corren in Steenokkerzeel. De luchthavenuitbater zal er uitleg geven over de uitbreidingsplannen voor 2040. Ook de impact ervan zal er toegelicht worden. Het schepencollege van Steenokkerzeel is sterk gekant tegen plannen, omdat ze de toekomst van het gehucht Humelgem hypothekeren.

Eén van de visies die de luchthaven heeft, is het verlengen van de taxiweg van start- en landingsbaan 25L/07R of het uitbreiden van die baan zelf in oostelijke richting. Volgens het schepencollege van Steenokkerzeel dreigt daardoor een deel van Humelgem te moeten verdwijnen. Maar op woensdag 24 januari komt de luchthavenuitbater meer klaarheid scheppen over de plannen. Alle inwoners zijn om 18 uur welkom in gemeenschapscentrum De Corren. Na de presentatie kunnen de aanwezigen ook vragen stellen. De luchthaven beklemtoont dat het om een 'visie' gaat, niet om concrete plannen die al klaar zijn voor uitvoering. Brussels Airport wil hierover de dialoog aangaan met de omwonenden.





Later op de avond wordt eenzelfde presentatie in buurgemeente Kortenberg gegeven. (RDK)