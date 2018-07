Luchthaven gaat zelf stof meten BRUSSELS AIRPORT WIL IMPACT VLIEGVERKEER OP OMGEVING KENNEN ROBBY DIERICKX

04 juli 2018

02u42 0 Steenokkerzeel De luchthaven van Zaventem gaat voor het eerst een gedetailleerde studie naar het ultrafijn stof in de buurgemeenten uitvoeren. Daarmee wil Brussels Airport weten hoe hoog de concentratie ultrafijn stof in de regio is en welke de meest beïnvloedende factoren zijn.

Enkele maanden nadat de Steenokkerzeelse oppositiepartij Groen liet weten dat het metingen naar de luchtkwaliteit in de gemeente gaat uitvoeren, lanceert de luchthaven nu zelf een grootschalige studie naar ultrafijn stof in de regio. In 2015 werd in opdracht van de Vlaamse Milieumaatschappij al een eerste verkennend onderzoek uitgevoerd in de omgeving van de luchthaven. Nu, drie jaar later, kiest Brussels Airport op vrijwillige basis voor een meer gedetailleerde studie waarbij op verschillende meetlocaties rondom de luchthaven de concentratie ultrafijn stof telkens twee maanden lang continu gemeten wordt. Het gaat om meettoestellen Steenokkerzeel, Kampenhout en Kortenberg. De luchthaven werkt voor de studie samen met onderzoeksorganisatie VITO. De eerste metingen worden deze en volgende maand uitgevoerd, in december en januari volgt een tweede meetperiode.





"We willen achterhalen welke impact de luchthaven op de hoeveelheid ultrafijn stof in de regio heeft", zegt Florence Muls van Brussels Airport. "Meten is weten. Zowel in Steenokkerzeel, Kortenberg als Kampenhout zullen meettoestellen staan. We hebben daarover een akkoord met de drie gemeenten. Wat we uiteindelijk met die resultaten zullen doen, is nog niet duidelijk. Maar uiteraard is het belangrijk om te weten in welke vorm de luchthaven een invloed heeft op de hoeveelheid ultrafijn stof, ook al weten we dat het autoverkeer een veel grotere impact heeft. Maar met onze strategische visie 2040 in het achterhoofd willen we weten hoe groot onze invloed is."





Gevolgen voor gezondheid

Ultrafijn stof zijn deeltjes die 10.000 keer kleiner zijn dan een millimeter en daardoor niet met het blote oog te zien zijn. Ze worden vooral door industrie, huishoudens en transportmiddelen uitgestoten. Over de impact van ultrafijn stof op onze gezondheid bestaat nog veel onduidelijkheid. De wetenschappelijke kennis is momenteel nog te beperkt, waardoor de Wereldgezondheidsorganisatie geen advies kan geven over een veilige waarde voor ultrafijn stof. Daarom bestaat er ook nog geen luchtkwaliteitsnorm voor zulke stofdeeltjes.





Meetlocaties

In Steenokkerzeel zijn er al meetlocaties in de buurt van het gemeentehuis, de bibliotheek en de waterzuiveringsinstallatie in de Sterckxstraat. De resultaten van het onderzoek zijn hoogstwaarschijnlijk pas in de loop van volgend jaar bekend.