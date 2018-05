Loopomloop met twee lussen klaar voor gebruik 15 mei 2018

02u52 0

Joggers kunnen zich vanaf nu uitleven op de gloednieuwe loopomloop in Melsbroek. Ze kunnen er kiezen tussen een lus van 2,9 kilometer of 5,7 kilometer.





Het startpunt van de loopomloop, een initiatief van de gemeente in samenwerking met Sport Vlaanderen, bevindt zich achter de pastorie in de Vanheylenstraat. De groene lus van 2,9 kilometer telt 76 procent onverharde wegen, de blauwe lus gaat over 83 procent harde wegen.





"Met die onverharde delen leggen we het accent op het landelijke karakter van onze dorpen", zegt sportschepen Geert Laureys (Klaver/N-VA).





Opvallende meter van de loopomloop is Christelle Lemaire uit Steenokkerzeel. Zij won vorig jaar de marathon van Brussel en kwam toen in het nieuws, omdat ze een pak minder prijzengeld kreeg dan de mannelijke winnaar. (RDK)