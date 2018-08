Leive Vloms schenkt 13.000 euro aan onderzoek naar MS 08 augustus 2018

02u33 0

De eerste editie van Leive Vloms, die vorige zomer plaatsvond, heeft in totaal 13.000 euro voor het onderzoek naar Multiple Sclerose opgebracht. De cheque werd eind vorige maand overhandigd in het MS-center in Melsbroek. Jan Heremans, één van de organisatoren van het schlagerfestival, lijdt zelf aan MS.





(RDK)