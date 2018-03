Leerlingen leven zich uit op scholensportdagen 09 maart 2018

02u35 0 Steenokkerzeel In sporthal Hertblock in Steenokkerzeel hebben de leerlingen van de eerste graad van gemeentescholen Tilia en Piramide en van de vrije basisscholen Sint-Cajetanus en Ter Ham zich gisteren een hele dag kunnen uitleven. De gemeente organiseerde er namelijk de scholensportdagen.

Klimmen, klauteren, springen in een springkasteel, volksspelen, trampoline springen, minigolfen, circustechnieken leren en fietsen: de leerlingen van het eerste en tweede leerjaar van de vier basisscholen in groot-Steenokkerzeel hebben zich gisteren niet verveeld. De sporthal werd namelijk omgetoverd tot een groot sport- en speelparadijs. De gemeente organiseerde er namelijk de eerste van drie scholensportdagen. Volgende week donderdag is de derde graad aan de beurt. Zij kunnen activiteiten zoals golf, volksspelen, klimtoren, pannaveld en basejump ontdekken. Tot slot komt op 31 mei de tweede graad langs. Zij kunnen sporten zoals touwenparcours, speleobox, katapult en boogschieten uitproberen. (RDK)