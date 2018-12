Klimaatmobiel houdt halt in deelgemeenten RDK

03 december 2018

De Klimaatmobiel van 3Wplus en het Klimaatnetwerk Vlaams-Brabant houdt deze en volgende maand voor de tweede keer halt in Steenokkerzeel. In tegenstelling tot de vorige passage kiest de Klimaatmobiel nu voor deelgemeenten Melsbroek en Perk. Van 5 tot 21 december staat de ‘caravan’ aan de Sint-Martinuskerk in Melsbroek, van 9 tot 25 januari is dat aan de Sint-Niklaaskerk in Perk. De Klimaatmobiel is vrij te bezoeken op woensdag en vrijdag van 12 tot 15 uur, en op donderdag van 17 tot 20 uur. Inwoners kunnen er gratis informatie inwinnen over onder meer energie besparen, isoleren, zonnepanelen, premies en subsidies.

Nieuw is dat inwoners in de Klimaatmobiel de thermografische luchtfoto van hun woning kunnen bekijken en bespreken met een expert. Verder is het mogelijk om voor slechts 40 euro een energieaudit aan te vragen. Tijdens zo’n audit neemt een energiedeskundige de volledige woning onder de loep om te zien waar er energie en dus geld verloren gaat. Daarna volgt er een leesbaar rapport met een overzicht van mogelijke maatregelen, de kostprijs en de terugverdientijd.