KLIMAATACTIE. Leerlingen gaan niet betogen, maar maken gemeente schoon Robby Dierickx

15 maart 2019

14u48 0 Steenokkerzeel Duizenden kinderen en jongeren hebben vrijdag in heel het land betoogd voor een beter klimaat, maar in Steenokkerzeel trokken de leerlingen van vier scholen de straat op om de gemeente schoon te maken.

In meer dan 75 landen werd vrijdag massaal actie gevoerd om politici aan te moedigen zich meer in te zetten voor het klimaat. “Maar we vonden het zinloos om de leerlingen van onze scholen zomaar de straat op te sturen en papier, karton en verf te verspillen voor een mars”, zeggen burgemeester Kurt Ryon en leefmilieuschepen Marleen Ral (beiden Klaver/N-VA). “We vonden het beter om een vervroegde lenteschoonmaak te organiseren. Geen bla-bla, wel boem-boem.”

Grijptangen in aanslag

En dus trokken de leerlingen van de Sint-Cajetanusschool in Perk, kleuterschool De Zandkorrel en gemeenteschool Tilia in Melsbroek en gemeenteschool Piramide in Steenokkerzeel vrijdag een hele dag lang de straat op om de gemeente door weer en wind proper te maken. Meer dan vierhonderd leerlingen – getooid in fluohesjes en met grijptangen en vuilniszakken – ruimden een pak zwerfvuil op. “Op die manier kunnen we echt een bijdrage leveren tot een beter milieu”, liet juf Evelien van gemeenteschool Tilia weten.