Kleuterhappening in sporthal RDK

18 december 2018

Woensdag 19 december vindt voor de veertiende keer de kleuterhappening in sporthal Hertblock in Steenokkerzeel plaats. De sporthal wordt er omgetoverd tot een groot speelparadijs voor kinderen tussen 3 en 6 jaar oud. Zo kunnen ze zich uitleven met treintjes, pedalo’s, kruiwagens, op het klim- en klauterparcours, in een speelbed, in opblaasbare tunnels en in een springkasteel. De kleuterhappening vindt tussen 13 en 16 uur plaats. Er is geen voorinschrijving nodig. De deelnameprijs per kind bedraagt 2 euro.