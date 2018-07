Kleurrijke muurschildering op GC De Corren 24 juli 2018

GC De Corren in Steenokkerzeel heeft een ware metamorfose ondergaan met een nieuwe, kleurrijke muurschildering. Het gemeentebestuur wou de doffe, grijze muren van het gemeenschapscentrum nieuw leven inblazen. Hiervoor deden ze een beroep op gerenommeerd





kunstenaar Bart Smeets. "We waren meteen gewonnen voor dit ontwerp", zegt schepen van Cultuur Geert Laureys. "De muurschildering staat voor fantasie en kinderlijke verwondering. Elementen die passen bij ons aanbod in GC De Corren. De toneeldoeken en warme kleuren symboliseren bovendien de gezellige sfeer." Smeets was tien dagen zoet met het schilderen van het ontwerp. De totale kostprijs bedraagt zo'n 9.000 euro.





(DBS)