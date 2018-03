Kindercollege debatteert over sportdag en speelpleinwerking 27 maart 2018

03u03 0

De leerlingen van het vijfde en het zesde leerjaar van drie basisscholen in Steenokkerzeel hebben in het kindercollege gedebatteerd over de ideale sportdag en speelpleinwerking. Het kindercollege komt één keer per jaar samen. Een afvaardiging van het schepencollege luisterde naar de bekommernissen van de kinderen. Elk jaar wordt een ander thema behandeld. Dit jaar mochten de kinderen het schepencollege duidelijk maken hoe een ideale sportdag of een perfecte speelpleinwerking er voor hen uitziet.Na het kindercollege werden de leerlingen getrakteerd op een gezonde hap en een drankje tijdens de receptie.





(RDK)