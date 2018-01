Karine Vanderplas rijdt jaar lang gratis met Bobo-car 02u31 0 Foto Sven Ponsaerts

Karine Vanderplas uit Steenokkerzeel rijdt één jaar lang gratis met de Bobo-car. Ze krijgt de hippe wagen een jaar van de modespeciaalzaak uit Tremelo in bruikleen. De klant is de gelukkige winnaar van de eindejaarswedstrijd die de bekende kledingszaak de afgelopen weken hield. Een onschuldige hand trok Vanderplas' kaartje onlangs tijdens de Winter- en Feestcollectiemodeshow van de Tremelose winkel uit zo'n 2.000 deelnameformulieren. Zoals in het wedstrijdreglement bepaald is, was de winnaar tijdens de loting op de modeshow aanwezig. Ze mocht de sleutel van de Fiat 500 cabrio dan ook meteen, in aanwezigheid van de talrijke BV-modellen, in ontvangst nemen. Een gerechtsdeurwaarder keek op een correct verloop van de wedstrijd toe.





(SPK)