Kampioenen gehuldigd tijdens receptie RDK

21 november 2018

De gemeente Steenokkerzeel heeft op vrijdag 16 november haar kampioenen gehuldigd in gemeenschapscentrum De Corren. Alle kampioenen werden op gepaste wijze in de bloemetjes gezet. De ‘Trofee voor Sportverdienste’ ging dit jaar naar Josée Van Oudenhoven. Zij is al meer dan twintig jaar actief binnen de G-sportclub. Daar is ze al geruime tijd coach in verschillende G-disciplines en nu is ze ook drijvende kracht in het bestuur. Als coach begeleidt ze de atleten tijdens trainingen en tornooien en tijdens de Special Olympics is ze kandidaat-delegatieleider in binnen-en buitenland.