John en Josiane al 50 jaar gelukkig getrouwd RDK

07 januari 2019

Iets meer dan vijftig jaar geleden, op kerstavond in 1968 om precies te zijn, beloofden John Wayenbergh en Josiane Verbiest elkaar eeuwige trouw. Nadat ze in het huwelijksbootje waren gestapt, kregen ze twee kinderen en twee kleinkinderen. John was verantwoordelijk voor de ticketingservice bij Sabena, terwijl zijn vrouw directrice van een basisschool in Neder-Over-Heembeek was. Om hun vijftigste huwelijksverjaardag te vieren, werd het gouden koppel uitgenodigd op het gemeentehuis van Steenokkerzeel, de gemeente waarin John en Josiane nu al enige tijd wonen.