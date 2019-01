Jean-Pierre en Godelieve blazen 50 huwelijkskaarsjes uit RDK

07 januari 2019

Groot feest voor Jean-Pierre Vanderbist en Godelieve Verdeyen uit Melsbroek, zo net voor de jaarwisseling. De twee stapten op 19 december 1968 in het huwelijksbootje en mochten onlangs dan ook hun gouden bruiloft vieren. Dat deden ze samen met het schepencollege in het gemeentehuis van Steenokkerzeel. Tijdens hun professionele carrière stonden zowel Jean-Pierre als Godelieve in het onderwijs. Vandaag genieten ze in Melsbroek van hun pensioen.