Jaarlijks mosselfeest Laido Dojo 31 juli 2018

De traditionele Japanse zwaarkunstvereniging Laido Dojo uit Melsbroek organiseert nu zaterdag haar jaarlijks mosselfestijn in de parochiezaal van de Steenokkerzeelse deelgemeente. De keuken is van 12 tot 22 uur geopend. Voor wie geen mosselen lust, serveert de vereniging ook balletjes in tomatensaus. (RDK)