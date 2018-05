Jaar na brand in restaurant slaat bliksem in woning in 24 MEI AL TWEE JAAR OP RIJ GEEN AL TE BESTE DAG VOOR JURGEN EN OEIKE ROBBY DIERICKX

26 mei 2018

02u35 0 Steenokkerzeel Exact dag op dag een jaar nadat hun restaurant Sinthai in Diegem zwaar beschadigd geraakte bij een brand heeft de woning van Jurgen Vandenbranden en zijn vrouw Oeike in Melsbroek donderdag schade opgelopen na een blikseminslag. "Kunnen we het volgend jaar zonder 24 mei doen?", klinkt het.

Het zware onweer dat donderdag in de late namiddag voor heel wat overlast in onze regio zorgde, heeft ook nare gevolgen voor Jurgen Vandenbranden en zijn vrouw Oeike. Tijdens het onweer sloeg de bliksem in in de woning van hun buren in de Vanderborghtstraat in Melsbroek. Daardoor liep het dak van het huis van Jurgen en Oeike heel wat schade op. "Over de hele lengte van het dak vloog de nok weg", aldus het koppel. "We waren op dat moment in ons Thaïs restaurant Sinthai in Diegem aan het werk, maar onze 15-jarige dochter was wel thuis. Ze belde ons meteen in paniek, want het leek alsof er een bom ontploft was. Omdat de nok van het dak verdwenen was, regende het bovendien binnen. Gelukkig snelden mijn vader, enkele buren en de ouders van een vriendin van mijn dochter haar meteen te hulp. Ze geraakte niet gewond, maar was wel enorm geschrokken door het voorval. Om te bekomen van de blikseminslag bracht ze de nacht bij haar vriendin door."





Omdat de schade aanzienlijk was, moest een dakwerker opgetrommeld worden. Die had enkele uren werk om het dak tijdelijk met een zeil te dichten. "Op een volledige herstelling is het nog wachten op de verzekering", aldus nog Jurgen. "Gelukkig bleef de waterschade in de woning relatief beperkt. De straat zat wel enige tijd zonder elektriciteit, maar dat euvel werd in de loop van de avond verholpen."





Blikseminslag

Opvallend: de blikseminslag kwam er exact dag op dag een jaar nadat het Thaïs restaurant van Jurgen en Oeike in de Oude Haachtsesteenweg in Diegem beschadigd werd door een brand. Het vuur brak toen uit in een achtergebouw, maar vernielde ook enkele deuren en de verwarmingsinstallatie. Daardoor bleef het restaurant eerst twee weken dicht voor enkele kleine herstellingen, maar eind november moesten Jurgen en Oeike de deuren opnieuw tijdelijk sluiten. Ditmaal voor enkele maanden. De tijdelijke deuren hielden de koude immers niet tegen, waardoor klanten er in hun winterjas moesten tafelen. Na een discussie met de huisbaas werden de belangrijkste herstellingswerken uitgevoerd, waarna de deuren van Sinthai begin maart opnieuw geopend konden worden.





Maar nu kent het horecakoppel dus opnieuw tegenslag. "Van pech gesproken. We houden ons hart al vast voor volgend jaar", klinkt het. "Kunnen we het misschien eens één jaartje zonder 24 mei doen? Wie weet wat er ons anders weer te wachten staat."