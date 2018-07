Inwoners zingen uit volle borst 16 juli 2018

De zesde editie van 'Steenokkerzeel Zingt' heeft zaterdagavond weer een pak volk op de been gebracht. 'Steenokkerzeel Zingt' wordt georganiseerd door de Cultuurraad en het gemeentebestuur in het kader van de Vlaamse feestdag.





Het is een echt volksfeest met veel zang, dans en de onvermijdelijke polonaises. De hele avond kwamen muziekklassiekers aan bod en alle aanwezigen kregen een gratis zangkrantje waardoor ze de liedjesteksten uit volle borst konden meebrullen. Ook het nodige gerstenat en hapjes mochten uiteraard niet ontbreken.





Het evenement ging 's namiddags al van start met een kinderhappening met springkastelen, een schminkstand en reuzespelen. Maarten Cox & Tri-plex verzorgden het voorprogramma.





(DBS)