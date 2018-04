Inwoners sorteren steeds beter 18 april 2018

De inwoners van Zaventem, Wezembeek-Oppem, Kraainem, Steenokkerzeel en Kampenhout sorteren de laatste jaren steeds beter. Dat blijkt uit cijfers van afvalintercommunale Interza.





De hoeveelheid afval die jaarlijks opgehaald wordt, daalde vorig jaar met anderhalve kilogram: tot 102,5 kilogram per inwoner. In vergelijking met vijf jaar geleden is er zelfs een daling met vijf kilogram. Ook de stijging van de hoeveelheid pmd, tot meer dan dertien kilogram per jaar per inwoner, geeft aan dat de inwoners van de Interza-gemeenten beter sorteren. "Maar ook de hoeveelheid plastic folies, isomo, hout en harde plastics die we jaarlijks via de recyclageparken inzamelen, stijgt", weet Jan Buysse, directeur van Interza.





(RDK)