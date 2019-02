Inge Singulé nieuwe voorzitter Groen Robby Dierickx

10u59 0 Steenokkerzeel De Steenokkerzeelse oppositiepartij Groen heeft met Inge Singulé een nieuwe voorzitter. Ze neemt de fakkel over van Bart Verstockt.

“Na de verkiezingen zijn we van één raadslid naar drie raadsleden gegaan”, zegt Verstockt. “Daarnaast is ook ons ledenaantal explosief gegroeid en dus was een reorganisatie noodzakelijk. Tijdens de bestuursverkiezingen werd onder meer een nieuwe voorzitter gekozen.”

Bart Verstockt was zelf geen kandidaat meer en geeft de fakkel door aan Inge Singulé. “Met haar hopen we dat Groen verder kan groeien, vooral in Steenokkerzeel en Perk”, aldus nog Verstockt. “We hebben de voorbije zes jaar al heel goed gewerkt als oppositiepartij en kunnen onze slagkracht met drie raadsleden in plaats van één nu minstens verdrievoudigen.”