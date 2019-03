Infosessie provinciale groepsaankopen in De Corren RDK

12 maart 2019

09u44 0

In gemeenschapscentrum De Corren in Steenokkerzeel vindt woensdagavond een infosessie over de provinciale groepsaankopen plaats. Inwoners van Vlaams-Brabant kunnen immers intekenen op een groepsaankoop voor zonnepanelen, dak- of muurisolatie of isolerende ramen. Tijdens de infosessie komen geïnteresseerden alles te weten over de aanpak, de mogelijke premies en leningen. Bij de provinciale groepsaankopen staan een kwalitatieve uitvoering, een correcte prijs en een stipte opvolging centraal. Door gezamenlijke aankopen te organiseren willen de gemeentes, de provincie, IGO, Pajopower, 3Wplus en de Kringwinkel Hageland inwoners een duwtje in de rug geven om hun woning duurzamer te maken. Op de infosessie, die om 20 uur in De Corren start, zullen ook de geselecteerde aannemers aanwezig zijn.

Tip: Vergelijk de voordeligste energieprijzen voor gas en elektriciteit op mijnenergie.be.